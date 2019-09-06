В Чернобыле побит рекорд посещаемости зоны отчуждения

За восемь месяцев 2019 года на Украине в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС побывали почти 75 тыс. туристов, таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости.

Этот показатель вырос с начала года в пять раз. В феврале число туристов в зоне отчуждения было не более 3 тыс. человек в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское госагентство по управлению зоной.

На сегодня в зоне отчуждения открыт 21 маршрут для посетителей, в том числе 13 наземных, пять водных и три воздушных.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна стать туристическим объектом, открытым для всех желающих.

Кроме того, росту турпотока поспособствовал мини-сериал телеканала HBO, который вышел весной 2019 года. Сериал снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, картина рассказывают историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.