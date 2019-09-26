Названы версии ЧП с самолетом в Барнауле

Причинами жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле могли стать ошибки пилотов или некачественное техническое обслуживание воздушного судна, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.

«Рассматриваются две версии причины инцидента с «Боингом» в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит два месяца, необходимо провести следствие в полном объеме», – передает ТАСС слова источника.

Тем временем директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко сообщил, что комиссия Росавиации проведет расследование инцидента с жесткой посадкой самолета Boeing. «Комиссия Росавиации будет вести расследование и устанавливать причины возгорания. Это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению, что там случилось, пока непонятно», – передает РИА «Новости» слова Архипенко.

По поручению губернатора Виктора Томенко зампредседателя правительства края Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС Александр Макаров проводят заседание краевой комиссии по ЧС с участием членов правительства края. В аэропорту развернуты две оперативные группы ГУ МЧС.

Сообщается также, что следственные органы Западно-Сибирского управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Барнауле.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших возросло до 56.

Напомним, в среду при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 331 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В региональном минздраве сообщили, что в краевой клинической больнице скорой помощи находится только одна женщина, поступившая с ушибами почек и поясничного отдела позвоночника.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко заявил, что большое число травмированных при жесткой посадке Boeing-737 накануне связано с конструкцией надувных трапов.