Названа причина травм пассажиров после ЧП с самолетом в Барнауле

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко заявил, что большое число травмированных при жесткой посадке Boeing-737 накануне связанно с конструкцией надувных трапов.

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног», – сказал Архипенко, передает ТАСС.

Он также заявил, что стойка шасси самолета загорелась при наземном торможении. «Редкая [авария] <...>, это случилось во второй половине пробега, самолет уже пробежал, уже приступил к торможению тормозами, а не струей двигателя, и что-то там [произошло], надо смотреть причину», – сообщил Архипенко, уточнив, что причины аварии будут выяснять специалисты профильных ведомств.

Кроме того, он отметил, что пилоты повели себя профессионально в этой ситуации.

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Также стало известно, что пассажиры самолета авиакомпании Azur Air, которые пострадали при жесткой посадке самолета, смогут получить страховые выплаты от компании «Ингосстрах», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Данную информацию подтвердила и авиакомпания.

В ВСС также сообщили, что из-за участившихся случаев гибели людей или получении ими травм на авиатранспорте, союз подготовит обращение к ведомствам, курирующим данный блок.

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, каждый пострадавший в общественном транспорте может получить выплаты, размер которых зависит от тяжести травм. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших возросло до 56.

Напомним, в среду при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 331 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В региональном минздраве сообщили, что в краевой клинической больнице скорой помощи находится только одна женщина, поступившая с ушибами почек и поясничного отдела позвоночника.

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