Дело экс-губернатора ЕАО отправили на новое рассмотрение

Суд Еврейской АО отменил приговор экс-губернатору области Александру Винникову и направил дело на новое рассмотрение, рассказал его адвокат Степан Гурский.

«Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда», – передает ТАСС слова Гурского.

15 июля Биробиджанский райсуд приговорил Винникова к четырем годам лишения свободы условно.

Напомним, губернатором ЕАО Александр Винников был утвержден в феврале 2010 года.