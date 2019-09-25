«Разоблачитель Трампа» оказался жертвователем на президентскую кампанию Байдена

По данным американских СМИ, бывший сотрудник ЦРУ и Пентагона Эндрю Бакай, который был одним из «разоблачителей президента США Дональда Трампа», в начале этого года пожертвовал на президентскую кампанию Джозефа Байдена.

Бакай является основателем и управляющим партнером юридической фирмы Compass Rose Legal Group, которая расположена в Вашингтоне. Он также является ведущим адвокатом, который работает на украинского информатора, первоначально обнародовавшего сведения о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, пишет Washington Free Beacon.

Выяснилось, что 26 апреля Бакай сделал пожертвование на президентскую кампанию Байдена. На это указывает сайт Федеральной избирательной комиссии. Байден стал единственным получателем денежных средств от Бакая в этом году.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на эту статью в своем Facebook. «Вау!» – написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Бакай до этого работал на Хиллари Клинтон.

Напомним, после разговора Трампа и Зеленского в США разразился скандал, который привел к запуску процедуры импичмента против американского президента. На этом фоне Белый дом решился опубликовать стенограмму разговора американского и украинского лидеров. После этого оба президента заявили, что Трамп не оказывал на Зеленского давления, как об этом сообщали информаторы американских СМИ.

Скандал развернулся вокруг якобы попыток Трампа надавить на Зеленского, чтобы на Украине провели расследование в отношении семьи Байденов и их украинского бизнеса.