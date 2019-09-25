Зеленский показал фотографию с Трампом и их женами

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на официальном приеме американского лидера и первой леди. Об этом украинский глава государства сообщил в среду.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!» – написал он в своем Twitter.

Он опубликовал фотографию, на которой стоят Трамп, Зеленский и их жены.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Президенты Украины и США проведут встречу на полях ГА ООН в среду. Предполагается обсуждение сотрудничества в сфере энергетики, расширения торговли и реформирование экономики Украины.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники администрации Белого дома высокого ранга пытались не допустить телефонного разговора и встречи Трампа и Зеленского, так как президент Украины якобы мог потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

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