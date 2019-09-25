Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Компания-производитель Барби Mattel выпустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол, которых дети смогут преобразовать по своему желанию.

Новая линейка называется Creatable World («Творимый мир»), в нее входят шесть кукол с различным цветом кожи, в наборе также имеются два парика с разными прическами – короткой стрижкой «под мальчика» и длинными волосами, а также одежда и аксессуары. Образ, прическу, одежду кукол дети смогут менять по своему усмотрению.

«Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир все больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков», – приводит Русская служба Би-би-си слова первого зампредседателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон.

A without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO — MATTEL (@Mattel) 25 сентября 2019 г.

Линейка была разработана при участии группы экспертов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети. Ролик, демонстрирующий новые игрушки, опубликован в Twitter компании.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) 25 сентября 2019 г.

Ранее в компании Mattel предложили сделать кукол геями.