Производителю Барби предложили сделать Кенов геями

Производитель кукол Барби, компания Mattel по просьбе гомосексуальной пары из США задумалась о создании кукол с нетрадиционной ориентацией.

Жители города Скоттсдейл, штата Аризона Мэтт Якоби и Ник Каприо вместе уже 11 лет и планирую свадьбу в мае. Цветочницами на торжестве должны стать их племянницы восьми и 11 лет. В преддверии свадьбы мужчины решили подарить на день рождения восьмилетней девочке набор кукол-молодоженов, похожих на них, однако не смогли найти ничего похожего в магазинах.

«Мы хотели подарить ей что-то, чем она могла бы наслаждаться, и что имело бы для нее смысл и каким-то образом было связано со свадьбой, в которой она будет участвовать», – заявил Якоби, сообщает CNN.

Тогда Якоби и Каприо решили создать пару гомосексуальных кукол самостоятельно. Мужичины купили один свадебный набор кукол и, избавившись от Барби, дополнили его приобретенным отдельно Кеном. В подарок также вошли две девочки-цветочницы и праздничный торт.

Набор очень понравился девочке, о чем Якоби и Каприо рассказали в Instagram, предложив создателям игрушек Mattel выпускать такие наборы.

«Эта игрушка принесла столько радости и счастья моей восьмилетней племяннице, и есть тысячи и тысячи семей, таких как Ник и я. Я просто должен был что-то сделать», – объяснил Якоби, пишет «Ридус».

Производитель кукол откликнулся на просьбу и уже запланировал встречу с мужчинами в начале января в Лос-Анджелесе.

Mattel занимается производством Барби и Кена с 1961 года. В 2017 году Mattel представил первую Барби в хиджабе.