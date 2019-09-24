Песков заявил о жизнеспособности либеральной идеи

Либеральная идея будет жить, однако она не везде применима и реализуется в разных странах по-разному, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Либеральная идея – а, кстати, Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной и безальтернативной – она живет, она будет жить. Она где-то применима, где-то не применима, но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Об этом он заявил на встрече со студентами НИУ ВШЭ.

Песков заметил, что из-за новых вызовов либеральная идея со временем трансформируется. По его словам, либеральная идея отчасти родила идею мультикультурализма, в результате которого европейские страны теперь испытывают определенный дискомфорт. Песков, однако, выразил мнение, что Европа может это преодолеть.

Напомним, в июне глава российского государства Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Позже в Кремле заявили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он не является сторонником его диктата.