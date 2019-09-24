Маруани подал иск против Киркорова и нескольких СМИ

Французский музыкант Дидье Маруани подал иск к российскому певцу Филиппу Киркорову, его адвокату и ряду СМИ, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрирован», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В качестве ответчиков зарегистрированы Киркоров, его защитник Александр Добровинский, АО «Издательский дом «Комсомольская правда», АО «Ньюс Медиа» и АО «Телерадиокомпания «Петербург».

Адвокат Евгений Тарло, представляющий интересы Маруани, отметил, что сумма иска составляет 15 млн рублей, иск был заявлен из-за комментариев ответчиков после инцидента в «Сбербанке» о переговорах об авторских правах.

«Киркоров и Добровинский дали интервью, в которых употребляли некрасивые эпитеты, уничижительные выражения и слово «вымогатель». Согласно российскому законодательству, вымогатель – это преступник, который вымогает деньги под угрозой убийства, причинения вреда здоровью, распространения порочащих сведений. Ничего подобного не было», – пояснил Тарло.

В ноябре 2016 года Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в Сбербанке. Маруани и Трунов должны были подписывать там мировое соглашение с Киркоровым. Газета ВЗГЛЯД вела репортаж с места событий. По словам Трунова, задержание проходило с нарушениями.

В том же году Маруани обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь».

В 2019 году Маруани подал очередной иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 млн рублей. Француз уверен, что в этой песне использовались заимствования из его песни A Symphonic Space Dream.