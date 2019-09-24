Первый ГОСТ для спутниковой навигации в Арктике разработали в России

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) совместно с научно-информационным центром «Полярная инициатива» разработали требования к приемникам спутниковых навигационных систем для использования в Арктике, сообщили в РКС.

«Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике», – передает РИА «Новости» сообщение РКС.

Там добавили, что ГОСТ определяет технические требования к программному обеспечению геодезической аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия различных условий.

«Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для производителей и пользователей «арктического» навигационного оборудования. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля», – заявил замглавы инновационного центра РКС Валерий Глушков.

По словам специалистов, в первую очередь было решено стандартизировать именно геодезическое оборудование, чтобы облегчить масштабные стройки и инфраструктурные проекты, которые уже ведутся в Арктике. В дальнейшем РКС и «Полярная инициатива» приступят к работе над созданием «арктических» стандартов для переносных и бортовых навигационных приемников.

Напомним, в августе ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) создали новый вид бетона для строительства в условиях Крайнего Севера.

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