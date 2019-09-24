Начата проверка по факту гибели экс-мэра Новокуйбышевска

Следователи в Самарской области начали проверку после смерти бывшего мэра города Новокуйбышевск Владимира Фомина.

Утром 24 сентября Фомин в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, сообщает ГТРК Самара, отмечая, что факт смерти экс-мэра подтвердил главный врач городской больницы Новокуйбышевска.

«Бывший мэр Новокуйбышевска пытался совершить суицид, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего начата проверка», – сообщил представитель СУ СК по региону РИА «Новости».

Фомин был назначен на должность главы Новокуйбышевска в декабре 2018 года, до этого он более 17 лет занимал пост генерального директора на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Ранее в сентябре он решил покинуть пост главы города.

По данным портала 63.ru, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.

Ранее сообщалось, что экс-главу Свердловской железной дороги нашли застреленным в доме на Рублевке.