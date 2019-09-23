ФБР арестовало собравшегося воевать на Украине американского солдата

Арестован американский солдат Джаретт Уильям Смит, который планировал теракты в США, учил других делать бомбы и собирался поехать на Украину, чтобы воевать на стороне украинских националистов, сообщило ФБР.

В интернете Смит рассказывал, как делать бомбы, причем делился этой информацией даже с теми, кто открыто заявлял о намерении причинить вред другим людям. Он также озвучивал планы устроить в США теракты, нападения на активистов Antifa. В Сети Смит пытался найти единомышленников, передает RT.

В частности, возможными целями для атаки были новостные сети и претендующий на пост американского президента демократ Бето О’Рурк.

Смита задержали, поскольку одним из его собеседников в интернете оказался агент ФБР.

В ФБР подтвердили, что инструкции, которые давал военнослужащий, позволяли изготовить работающую бомбу.

Отмечается, что Смит хотел отправиться на Украину, чтобы вступить в батальон «Азов» (ультраправую группировку, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела). Эту идею ему мог подать знакомый, который воевал на Украине в составе экстремистской группировки «Правый сектор*».

В случае признания виновным Смиту грозит до 20 лет тюрьмы, передает ТАСС.

Напомним, даже американский Конгресс считает батальон «Азов» экстремистами. Палата представителей США запретила Пентагону тратить средства, выделяемые Киеву, на поддержку этого националистического батальона.