Политолог: Выборы в Мосгордуму показали эффективность политической деятельности в рамках закона

«Радикальная оппозиция пыталась направить протестные настроения в деструктивную плоскость, занимаясь организацией уличных беспорядков. Но эта затея потерпела фиаско», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. По его мнению, властям столицы удалось перевести протестные настроения в законную плоскость.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в начале лета радикалы намеренно подавали регистрационные документы для участия в выборах в Мосгордуму с ошибками, чтобы потом использовать недопуск к избирательному процессу как причину для протестов. «Но в этом смысле городские власти вышли победителями, направив протестные настроения в законную плоскость. Ведь никто никому не запрещает высказывать свою позицию, отстаивать свое мнение в законном формате, будь это согласованные митинги, публичные дискуссии или непосредственно выборы», – продолжил эксперт.

«В итоге 20 из 45 избранных депутатов Мосгордумы – это оппозиционно настроенные политики. Их взгляды отличаются от взглядов представителей партии власти. Это нормальный политический процесс», – считает Мартынов.

Мартынов отметил, что недовольство в обществе носит зачастую региональный или муниципальный уровень. «Недовольства к федеральной системе у нас не было, да и быть не может. Система не просто оптимизирована, она достаточно гибкая и быстро реагирует на те или иные сигналы, запросы со стороны людей. А вот задача для Навального и компании – постараться раздуть и поднять проблемы местного значения до федерального уровня. Именно этим радикалы и занимаются», – говорит эксперт.

«Например, в Москве они пытались создать картинку, похожую на картинку общегосударственных протестов в других, в том числе и западных странах. То есть пытались создать контент для западных СМИ. И в этой части они все успешно отработали. Навальный честно заработал свои сребреники и поехал их тратить туда, откуда он их получил», – сказал Мартынов.

Потому, по мнению эксперта, протестующих необходимо разделить на две категории. «Первая категория – это люди со своими взглядами на развитие города, района, региона. Это люди, которые считают себя политиками и понимают, что заниматься политической деятельностью можно только соблюдая закон», – пояснил эксперт.

«Вторая категория – это протестующие, которые не имеют никаких убеждений. Они, как необольшевики, которые, так сказать, мечтают разрушать все «до основания, а затем...», участвуют в незаконных мероприятиях по разным причинам: кто-то за деньги, кто-то в силу молодежного нигилизма. Это уже подрывная деятельность, которая описана, в том числе, в уголовном законодательстве», – добавил Мартынов.

«Первые понимают, что работа в рамках закона дает куда больший эффект. Потому что государство не чинит никаких препятствий для такого рода деятельности. А вторая категория, наоборот, ориентирована на скандал. Понятно, что они закладывают в свои гонорары риски попасть под штраф, административный арест и, в случае перехода красных линий, попасть даже под уголовную ответственность. Но их меньшинство», – резюмировал Мартынов.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. Газета ВЗГЛЯД писала о наказании, которому подверглись участники беспорядков.