Перечислены самые небезопасные пароли для «умных» гаджетов

Эксперты немецкого разработчика антивирусов Avira назвали самые небезопасные пароли при использовании «умных» гаджетов и сетевых устройств.

Для эксперимента специалисты создали «приманку» для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из Сети, к которой хакеры пытались получить доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля. После этого компания проанализировала наиболее частые комбинации, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности стали комбинации, которые устанавливает производитель – «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» (24%). 23,4% использовали стандартные сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root».

По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, поскольку обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак.

«Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали», – заявили в Avira.

Всего в эксперименте «приняли» участие более 14 тыс. человек.

Напомним, в июне в исследовании компании Positive Technologies сообщалось, что небезопасное хранение данных встречается в 76% мобильных приложений, эти данные, включая финансовую информацию, могут попасть к хакерам.

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