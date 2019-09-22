Посольство России ответило захотевшему компенсаций британцу из Эймсбери

Россия неподсудна английским судам, напомнило посольство России в Лондоне в связи с заявлением британца Чарльза Роули, который якобы подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в городе Эймсбери, о намерении требовать «компенсаций» от Москвы.

Представитель российского диппредставительства в комментарии Daily Mirror заявил, что Россия полностью разделяет стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Дипломат отметил, что в этом деле остается много «вопросов без ответа», передает ТАСС.

В посольстве напомнили о регулярно обновляемом докладе с вопросами российской стороны к британским властям. «Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде», – пояснил он.

Ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти, продолжил дипломат. Он подчеркнул, что Москве до сих пор не удалось добиться от Лондона адекватных ответов.

«В этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права», – сказал российский дипломат.

Говоря про высказанные намерения обратиться в суд, представитель посольства обратил внимание на неподсудность России в этом случае. «Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот», – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что российские правоохранительная и судебная системы с самого начала выразили готовность выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан России, однако натолкнулись на «упрямый отказ британских коллег от какого-либо сотрудничества».

Напомним, британец Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом прошлого года пострадал от нервно-паралитического вещества в английском городке Эймсбери, намерен через суд потребовать от России около 1 млн фунтов стерлингов в качестве «возмещения ущерба».

В Совфеде намерения Роули назвали подготовленным «мероприятием с продолжением русофобии» и посоветовали британцу обращаться за компенсациями к спецслужбам собственной страны.

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