Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал иск британца Чарльза Роули, который пострадал от якобы воздействия нервно-паралитического вещества в Эймсбери, подготовленным «мероприятием с продолжением русофобии».

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Клинцевич отметил, что Россия готова предложить британцу пройти реабилитацию в нашей стране, если это будет оплачено английскими спецслужбами.

При этом он подчеркнул, что Роули адресовал иск не тому государству, и шансов на его удовлетворение нет. Россия здесь не при делах, заметил сенатор.

Клинцевич посоветовал Роули обратиться к спецслужбам своей страны, если у него действительно было отравление, «а не постановка какая-то, как и весь этот процесс».

«Он может вполне законно по английскому суду получить какую-то компенсацию, но не у российских властей», – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что британец Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом прошлого года пострадал от нервно-паралитического вещества в английском городке Эймсбери, намерен через суд потребовать от России около 1 млн фунтов стерлингов в качестве «возмещения ущерба».

МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.

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