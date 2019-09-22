Отравленный в Эймсбери британец собрался отсудить у России 1 млн фунтов

Британец Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом прошлого года пострадал от нервно-паралитического вещества в английском городке Эймсбери, намерен через суд потребовать от России около 1 млн фунтов стерлингов в качестве «возмещения ущерба», сообщает таблоид The Mirror.

По словам британца, случившееся в Эймсбери очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он «хочет справедливости», передает РИА «Новости».

Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который представлял интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего клиента вариант подачи иска против России. По словам защитника, Роули продолжает страдать «от серьезных побочных эффектов» после попадания в организм отравляющего вещества.

Напомним, в апреле российский посол Александр Яковенко принял Роули в диппредставительстве России в Лондоне. Однако даже после этого британец заявил, что «все еще думает, что Россия осуществила эту атаку». В посольстве объяснили смысл встречи Яковенко с британцем.

МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.

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