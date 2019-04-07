Посол России встретился с пострадавшим в Эймсбери британцем Роули

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко принял в диппредставительстве России британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, отравился прошлым летом при контакте с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в английском городке Эймсбери.

Яковенко лично принял 45-летнего Роули, который специально ради этого приехал в Лондон со своим братом Мэтью и пришел в посольство России в Великобритании, передает ТАСС.

Дипломат ответил на многочисленные вопросы британцев, которые пытаются разобраться, что именно произошло летом прошлого года в Эймсбери и еще ранее – в соседнем Солсбери.

Визит в российское диппредставительство начался с экскурсии. Яковенко провел Роули и его брата, который был в инвалидном кресле, по помещениям резиденции, которая находится в особняке 1852 года постройки на фешенебельной улице Кенсингтон Пэлас Гарденс.

Дипломат рассказал гостям об истории здания, показал братьям Роули картины русских и советских художников, а также так называемую комнату Уинстона Черчилля, в которой премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны несколько раз беседовал с советским послом. Они внимательно рассматривали как исторические фото Черчилля в посольстве России, так и саму комнату, выходящую во внутренний сад.

Вслед за этим Яковенко пригласил гостей на чаепитие, которое на протяжении часа проходило за закрытыми дверями. Общение с британцами оставило у российского посла приятное впечатление. Он отметил, что братья Роули «очень приятные люди».

«У них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил. Я, конечно, вручил им наш доклад («Солсбери: вопросы без ответа», приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением Скрипалей), где четко расписано все, что мы думаем о том, что произошло в Солсбери», – сообщил Яковенко.

Напомним, МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.

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