Названа цель встречи пострадавшего в Эймсбери британца с послом России

Посольство России в Лондоне рассказало, зачем британец Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, отравился при контакте с нервно-паралитическим веществом «Новичок», захотел встретиться с послом Александром Яковенко.

Как подчеркивается в сообщении на сайте посольства России, «встреча является подтверждением того, что Россия ведет открытую политику и готова к совместному расследованию инцидента со Скрипалями».

Роули рассказал Яковенко о «стремительном ухудшении состояния здоровья» ослаблении зрения, частичной потере памяти, общем нарушении координации движений. Роули пожаловался на «отсутствие, по его мнению, адекватного медицинского сопровождения со стороны британских медиков».

Он «не располагает информацией о диагнозе и методах, предпринимаемых для его лечения» и предполагает, что в данной ситуации ему могла бы помочь «третья сторона». В частности, речь идет об обследовании «в одной из европейских стран».

Британец «был бы не против обследования и в России, однако с такой просьбой он пока не обращался», говорится в сообщении.

Посольство обвинило британские СМИ в «искажении как самого повода для встречи с пострадавшим, так и его высказываний». Подчеркивается, что встреча «прошла в открытой и дружеской обстановке».

Как отмечает российская сторона, «британцы лишь хотели разобраться в сложившейся ситуации и за неимением информации компетентных органов своей страны, вынуждены искать» ее у Москвы.

Собщается, что Роули на встрече с главой британского правительства Терезой Мэй не получил удовлетворительных ответов на свои вопросы, «теперь он хочет найти правду в беседе» с российским президентом Владимиром Путиным – «именно это было основным мотивом, побудившим его просить о встрече».

Напомним, Яковенко принял Роули в диппредставительстве России. Роули спросил о возможности встречи с Путиным.

В интервью изданию Sunday Mirror Роули, как пишет издание, заявил, что «все еще думает, что Россия осуществила эту атаку».

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