Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, который был отравлен в Эйсмбери нервно-паралитическим веществом, во время разговора с российским послом в Лондоне Александра Яковенко спросил у него о возможности встречи с президентом Владимиром Путиным.

В интервью изданию Sunday Mirror он рассказал, что во время беседы спросил у Яковенко, может ли лично встретиться с Путиным. Посол в ответ пообещал передать соответствующий запрос и уточнил, где бы он хотел встретиться с российским лидером, передает РИА «Новости».

Также Яковенко, утверждает Роули, пообещал написать британцу по электронной почте после разговора с президентом, если получит новую информацию.

«Я рад, что встретился с ним, я узнал некоторые вещи, о которых не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку», – сказал Роули.

Ранее стало известно, что Яковенко принял в диппредставительстве России британца Чарльза Роули, якобы отравившегося нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери.