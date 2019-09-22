Шойгу допустил отмену призыва в армию

В России возможна отмена обязательного призыва на военную службу, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан», – сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что в случае угрозы начала войны этот резерв мог бы быстро усилить Вооруженные силы, а для этого нужна военная подготовка мужского населения.

«К тому же у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», – заявил Шойгу.

В то же время он заметил, что российская армия в дальнейшем «будет неизбежно профессионализироваться», тем более что уже сейчас число «профессионалов среди рядового и сержантского состава превышает число тех, кто пришел служить по призыву».

Отметим, что с 1 сентября у россиян появилось право на добровольный отказ от отсрочки или освобождения от военной службы по призыву.