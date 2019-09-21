В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

Командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане совместно с правоохранительными органами города Бохтар проводит проверку по факту нападения и получения травм двумя российскими военнослужащими-контрактниками, сообщили в пресс-центре Центрального военного округа.

«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦВО.

Там также заверили, что военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь в госпитале 201-й РВБ и угрозы для их жизни нет.

В посольстве России в Таджикистане подчеркнули, что находятся «в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами Республики Таджикистан», передает ТАСС.

Накануне двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане пострадали от нападения психически больного жителя города Бохтар.

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