Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии.

Эрдоган сообщил об этом на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», – отметил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии.

До этого Эрдоган заявлял, что Турция через две недели начнет операцию на северо-востоке Сирии, если с США не удастся договориться по зоне безопасности.

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