Скабеева резко ответила украинской журналистке на заявление о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи «60 минут» поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после заявления о «проплывающем трупе» России.

Соколовская заявила, рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal, Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Россия 1.

«И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», – попыталась сыронизировать украинская журналистка.

Скабеева резко ответила на заявление журналистки, назвав ее слова идиотизмом.

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», – добавила ведущая.

Напомним, в четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает уже в конце 2019 года.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что стороны обсудили, в частности, возможные объемы поставок газа, а также судебные споры «Нафтогаза» и Газпрома.