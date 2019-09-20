Легковые автомобили в России за пять лет подорожали на 76%

Цены на легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, следует из данных отчета экспертов аналитического агентства «Автостат».

«По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства «Автостат» пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%», – передает РИА «Новости» сообщение агенттства.

В «Автостате» сообщили также, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом эксперты отмечают, что с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, но за счет других факторов.

Отмечается также, что одной из очевидных и постоянных причин является «инфляция, которая никуда не исчезает».

Напомним, 10 сентября Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

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