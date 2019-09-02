Красноярские лесные пожарные получили новую технику

В Красноярском крае лесопожарный центр получил несколько десятков единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, внедорожники, вместительные «буханки», а также ручные средства борьбы со стихией.

Заместитель начальника пожарно-химической станции Красноярска Евгений Колмаков рассказал, что благодаря вездеходам пожарные смогут заехать в труднодоступные места, сообщает «Енисей ТВ».

Также на службу лесопожарного центра поступило несколько десятков новых воздуходувок – такой рюкзак в заряженном состоянии весит 30 килограммов. За счет экономичного расхода с помощью такого рюкзака можно потушить целую огненную полосу.

Представители Госдумы вручили оборудование работникам сразу нескольких лесничеств.

«Надо сказать, что этот вопрос, наверное, стал одним из первых, которые мы подняли в седьмом созыве Государственной думы, потому что действительно не выделялись в принципе средства на закупку техники. И вот, наконец, в этом году нам удалось своими поправками в бюджет все-таки выделить эти средства и в этом году большой объём техники поступает в регионы», – сказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев.

Торжественное вручение спецмашин предваряет открытие большого лесного форума, который в эти дни проходит в столице региона. Представители власти, общественники, экологи и сотрудники лесохозяйств обсудят на этом мероприятии главные проблемы отрасли.