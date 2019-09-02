Познер: В России никогда не было демократии

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о «замордованности» россиян. По словам журналиста, постоянный поиск «твердого кулака над собой» и «русская несвобода» объясняются тем, что в России «никогда не было демократии».

«Лишь один пример: Великая Хартия вольностей, которая ограничивала власть короля и защищала граждан от произвола, была принята в 1215 году (!). А в России никогда никаким законом не ограничивали власть царя, а о защите прав рядовых граждан и говорить нечего. И это лишь один пример», – написал Познер в Instagram.

«Коротко я сказал бы так: в России никогда не было демократии, а в европейских странах она давно установлена. Поэтому люди там чувствуют себя свободней», – добавил он.

«Нет, причины, конечно, в истории. Можно в истории любой страны накопать ужасные вещи, но это частности. Еще один фактор: влияние Русской православной церкви, Церкви куда более темной, чем католическая, не говоря о протестантской», – заключил Познер.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, как он борется со страхом смерти. Журналист отметил, что такой страх испытывают «очень и очень многие», а христианская религия «во многом держится на этом».