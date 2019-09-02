Индекс РТС впервые с августа поднялся выше 1300 пунктов

Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.34 мск понедельника вырос на 0,33% и составил 2749,2 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до отметки 1301,11 пункта передает РИА «Новости».



Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 21 копейку и составил 66,58 рубля.