Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан правоохранителями, сообщили в МВД по Дагестану.

«Мы подтверждаем факт задержания, подробности выясняются», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что у Идрисова обнаружили «большое количество оружия». По этим данным, у него найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Кроме того, у него нашли коллекционное холодное оружие и несколько номеров для автомобилей.

«Анжи» в минувшем сезоне чемпионата России занял 15-е место и покинул элитный дивизион. Из-за финансовых проблем команда не смогла пройти лицензирование для участия в Футбольной национальной лиге и сейчас выступает в третьем по рангу турнире страны – Профессиональной футбольной лиге.