Google оштрафован на 100 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google LLC на 100 тыс. рублей. Компания занималась распространением финансовых услуг компании Ali Trade, у которой нет лицензии на соответствующую деятельность, сообщили в ведомстве.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.

ФАС предписала устранить нарушения.

В конце июня в ФАС сообщали, что за три последних года ведомство оштрафовало Google за различные нарушения на 438 млн рублей.

В середине июня Роскомнадзор сообщал, что компания Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в России сайтам.