Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень – Сургут

Полицейские сняли с рейса пьяного пилота авиакомпании AZUR Air, который должен был выполнить рейс из Тюмени в Сургут, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в начале сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Сотрудники полиции задержали пьяного пилота авиакомпании AZUR Air Александра Слободчикова, передает ФАН.

Уже находясь в отделении полиции, командир экипажа позвонил диспетчеру и попросил перенести рейс на утро следующего дня.

Он сообщил, что у него были два дня выходных. Пилот находился на празднике и выпивал. Внезапно ему назначили рейс, и он согласился его выполнить, несмотря на состояние алкогольного опьянения.

Пилот был задержан полицией, обстоятельства задержания не уточняются.

«Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста?!», – сообщил он в звонке диспетчеру.

Слободчикову посоветовали позвонить с этой проблемой в отдел планирования.

«Ну вы рядом же сидите, ну сделайте что-нибудь! Я сижу в полиции – в обезьяннике. Ваш командир AZUR сидит в обезьяннике и ждет рейса – вы можете такое представить?! Сделайте мне рейс на утро!», – потребовал пилот.

Отмечается, что теперь Слободчикову грозит отстранение от полетов на неопределенный срок.

Напомним, в марте 2018 года по вине пьяного пилота на шесть часов был задержан рейс из Казани в Москву.

В апреле того же года в Хакасии разбился легкомоторный самолет, пилот был пьян.

Кроме того, сообщалось о пьяном вертолетчике, который обесточил пять сел на Украине.