Пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян

Пилот легкомоторного самолета, который в апреле разбился в Хакасии, был пьян, не имел прав для управления воздушным судном и совершал опасные маневры, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В сообщении указывается, что командир воздушного судна действовал, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований Воздушного кодекса России, не имея действующего свидетельства пилота, а также действующего медицинского заключения, при отсутствии сертификата летной годности, не имея права эксплуатировать воздушное судно», передает РИА «Новости».

Кроме того, «полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований», из-за чего и «произошло столкновение самолета с водной поверхностью».

Также вес находившихся в самолете мужчин превышал максимально допустимый.

Действия капитана квалифицированы по признакам преступления по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц»); в связи с его смертью уголовное дело прекращено.

Напомним, в апреле в Хакасии в приток реки Абакан около селения Кайбала рухнул легкомоторный самолет.