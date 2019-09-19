В Минобрнауки заявили, что Россия догнала Запад по «технологиям будущего»

Россия ликвидировала отставание от Запада по направлениям, связанным с технологиями будущего, заявил директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев.

«Могу ответственно заявить, что по ряду важнейших направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое у нас было. Мы не отстаем ничем от передовых западных государств», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Медведева, «подтянут» фундаментальный задел, и в скором времени многие решения послужат прорыву по перспективным направлениям, в частности в сфере квантовых технологий.

«Базовые возможности для этого в стране абсолютно точно есть, и они наращиваются», – заверил чиновник.

Также он добавил, ведутся переговоры с Росатомом по вопросу развития суперкомпьютеров и ряда других направлений.

Ранее специалисты российской атомной отрасли решили создать новый прибор на основе лазера, который урологи смогут использовать для лечения мочекаменной болезни.