Содержание углекислого газа в атмосфере Земли значительно выросло

Содержание диоксида углерода в атмосфере Земли в августе 2019 года увеличилось на 3 пункта относительно аналогичного показателя 2018 года, а это значит, что человечество не может сократить выбросы СО2 в атмосферу и затормозить глобальное потепление, заявили в НАСА.

«Глобальная средняя концентрация диоксида углерода (СО2) в атмосфере была около 412 частиц на миллион, что на 3 частицы больше, чем в августе 2018 года», – цитирует сообщение НАСА РИА «Новости».

Директор программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин пояснил, что концентрация СО2 в атмосфере Земли растет плавно и предсказуемо – летом темп замедляется, зимой увеличивается.

«В отличие от температуры концентрация СО2 растет плавно. Данные, которые мы видим, показывают, что из атмосферы океан или экосистема удаляют только 50% выбросов, которые поступают, остальное остается», – сказал он.

Кокорин также отметил, что переход на безуглеродные технологии требует от бизнеса долгосрочного планирования, так как эффективность «зеленых» проектов заметна только через 25-30 лет.

Ранее российский геофизик Сергей Зимов заявил, что климат в Европе может стать необитаемым из-за глобального потепления, которое ведет к таянию сибирской вечной мерзлоты, что приводит к выделению большого количества углекислого газа.