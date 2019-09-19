Джон Болтон на закрытом приеме в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа, который уволил его с должности советника по нацбезопасности.

Встреча была организована консервативным Гейтстоуновским институтом, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Очевидцы говорят, что Болтон «раскритиковал Трампа, не упоминая его имени, несколько раз».

Болтон назвал «ужасным сигналом» намерение Трампа позвать представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в резиденцию американского лидера.

Экс-советник Трампа также считает, что переговоры с КНДР и Ираном «были обречены на провал», эти страны просто пытаются добиться смягчения санкций.

Болтон раскритиковал Трампа за то, что тот не дал жесткий ответ на сбитый Ираном беспилотник США. По мнению Болтона, бездействие Трампа подтолкнуло Иран нанести удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Как пишет Politico, Болтон предсказывал, что в Израиле рано или поздно сменится правительство Биньямина Нетаньяху. Кроме того, он считал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лишится власти, если Боливарианскую Республику покинут кубинские военные. Болтон утверждал, что Куба направила в Венесуэлу до 25 тыс. своих военных.

Напомним, Трамп уволил Болтона, самого антироссийского члена своей команды, и взял на его место Роберта О'Брайена – тихого исполнителя с крепкими нервами и практическим опытом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД