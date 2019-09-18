Опека в качестве помощи собралась забрать детей у избитой мужем женщины

В поселке Вельяминово Брянской области органы опеки собираются забрать двух детей у местной жительницы Анжелики Бавыкиной, пока она не решит свои проблемы. Девушка вынуждена была сбежать от избивавшего ее гражданского мужа в квартиру без горячей воды и отопления, которую выдали ей как сироте.

Бавыкина рассказала, что гражданский муж – Владислав Савченко – ее жестоко избивал, после чего она сбежала и поселилась в квартире, выданной ей как сироте в поселке Вельяминово Брянской области. В помещении не было горячей воды, трубы отопления прорвало. Соседи помогали Анжелике и рассказали о ее ситуации в соцсетях. Однако помочь вызвались органы опеки, пишет RT.

12 сентября чиновники из органов опеки Карачевского района приехали к Анжелике домой, посмотрели, как она живет. В качестве помощи они предложили ей на основе трехстороннего договора временно поместить двойняшек в дом малютки, пока мама решает бытовые вопросы.

Девушка отказалась, так как сама прошла через детский дом и очень привязана к детям. Тогда опека дала неделю на исправление недостатков – погашение долга в 26 тыс. рублей по ЖКХ, возвращения горячей воды и отопления, поиск работы. В противном случае детей грозили забрать силой.

«Проблемы росли как снежный ком. В садике пока карантин, за неделю я бы туда детей не пристроила, а пока их негде оставить, я не могу устроиться на работу. Мне надо менять паспорт (при его смене была допущена ошибка в фамилии – прим. ВЗГЛЯД), это тоже занимает больше недели. Денег на замену котла и батарей у меня нет, это опять же не сразу решается. Я оказалась в тупике. Решаю все эти вопросы как могу, но срок дали очень маленький», – сказала Бавыкина.

По ее словам, опека в качестве претензии указала на отсутствие в квартире колонки горячего водоснабжения, хотя ее никогда и не было. При этом по документам она в помещении значится.

В итоге местный СК и прокуратура проводят проверку по факту передаче сироте квартиры без горячей воды. В администрации Карачевского района заявили, что ситуация с Бавыкиной будет разрешена – котел с трубами обещают поменять в короткие сроки, поставить колонку ГВС. Претензии будут отозваны. Будет решаться вопрос по долгам девушки за ЖКХ, пособию как малоимущей.

Кроме того, девушку согласились взять разнорабочей на кроличью ферму с зарплатой около 15 тыс. рублей, а детей – Вову и Владу – бесплатно устроят в детский сад.

В то же время в местной администрации уверены, что ситуация возникла «из-за недопонимания со стороны сироты», а тему «не стоило предавать огласке».