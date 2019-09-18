Нетаньяху отменил поездку на Генассамблею ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не примет участия в общеполитических дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за политической ситуации в стране после парламентских выборов.

По данным государственного радио «Кан», вместо Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН выступит глава МИД страны Исраэль Кац, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху на выборах в кнессет Израиля по результатам подсчета 90% голосов отстает на одно кресло в парламенте от оппозиционного блока «Кахоль-Лаван».

Напомним, в Израиле проходят повторные выборы, которые пришлось проводить, так как партия Нетаньяху хоть и одержала победу над «Кахоль-Лаван» в прошлый раз, но Нетаньяху не смог договориться о создании коалиции.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху в Израиле прошло, ему пора уходить.