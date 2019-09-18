Предложение прощать долги по штрафам раскритиковали

Главный редактор журнала «За рулем» автоэксперт Максим Кадаков раскритиковал предложение прощать долги по штрафам ГИБДД россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства.

«Я, как относительно законопослушный человек (поскольку идеальных людей нет) и как законопослушный налогоплательщик, не совсем понимаю, почему мы должны списывать кому-то, даже тем, кто прошел процедуру банкротства, какие-то штрафы», – передает RT слова Кадакова.

Он отметил также, что бывают разные жизненные ситуации, способные повлиять на финансовое положение россиян.

«При этом я понимаю, что нет «черных» и «белых» ситуаций. Между ними всегда масса полутонов. Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или еще с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд», – сказал он.

По словам Кадакова, есть масса людей, которые безосновательно «позволяют себе жить на широкую ногу».

«Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты или заемные деньги и заводят какой-то бизнес... Потом оказалось, что не получилось жить на широкую ногу, – давайте все спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», – сказал эксперт.

Напомним, ранее во вторник «Российская газета» сообщила, что долги по штрафам ГИБДД могут списать в случае прохождения процедуры личного банкротства. Соответствующая инициатива о поправках в Бюджетный кодекс была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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