Назван способ ухода от оплаты штрафа ГИБДД

Долги по штрафам ГИБДД могут списать в случае прохождения процедуры личного банкротства, сообщают СМИ.

Как пишет «Российская газета», соответствующая инициатива о поправках в Бюджетный кодекс была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, этот законопроект позволит расширить перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают.

«Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», – сказал он.

Груздев отметил также, что, банкротство предусматривает жесткий аудит имущества гражданина. С прошедшего процедуру россиянина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, а от уплаты оставшейся части долга его освободят.

Напомним, в начале августа ФСПП Петербурга сообщила, что приставы из-за долгов задержали в подмосковном аэропорту второго пилота одной из авиакомпаний, которая собиралась совершить первый международный полет. В ведомстве сообщили, что задержанной оказалась женщина 1993 года рождения, в отношении которой было возбуждено 127 исполнительных производств, больше 100 из которых были связаны с превышением скорости на дорогах и нарушением правил парковки.

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