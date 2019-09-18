Рогозин увидел плюсы для Земли в астероидной опасности

Совместная борьба с астероидами сблизит страны и поспособствует взрывному развитию технологий, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Борьба с астероидами может взорвать развитие технологий и сблизить страны», – передает ТАСС слова Рогозина на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Петербурге.

По его словам, важно понять, какие риски исходят из космоса, а людей, которые считают астероидную опасность минимальной, Рогозин назвал скептиками.

Рассуждая о сотрудничестве в космосе, глава госкорпорации отметил, что против Роскосмоса не были введены санкции, потому что «надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе».

Напомним, в феврале 2018 года группа ученых из МФТИ, Института космических исследований РАН и двух институтов госкорпорации «Росатом» рассчитали с помощью лазерного моделирования, как можно уничтожать опасные астероиды с помощью ядерных взрывов.

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