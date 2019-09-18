В Минэнерго назвали потенциальную опасность добычи сланцевого газа США

Добыча сланцевого газа в США в будущем окажет давление на цену на российский газ, однако у России есть возможности, чтобы остаться конкурентоспособной, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Цена (на газ) будет, скорее всего, под давлением, это реальность. Но у нас есть все инструменты, все необходимые компетенции - и технологические, и интеллектуальные – для того, чтобы остаться на рынке. Это наши конкурентные преимущества», – передает ТАСС заявление Сорокина на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Я считаю, что на рынке должно быть максимум нашего газа. <...> Мы, конечно, должны оглядываться на то, что происходит в мире, потому что без этого нормальную модель не построить», – добавил он.

Он подчеркнул, что в ближайшие 50-70 лет газ останется «одним из основных столпов» российской экономики, при этом замминистра указал на необходимость поддерживать в стране высокий технологический уровень, а также создать соответствующий фискальный режим для поддержки инвесторов.

Напомним, в марте газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе.

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