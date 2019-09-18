Киев увидел отступление Запада от санкций против России

Запад отступает от своих позиций по санкциям против России, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он признал, что «санкции не идеальны», западным государствам «все сложнее поддерживать» антироссийские меры. Однако Пристайко утверждает, что именно санкции якобы «побуждают россиян двигаться в правильном направлении».

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил, что санкции «наносят вред российской экономике», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

Говоря о свидетельствах того, что западные страны отступают от своих позиций по санкциям, глава МИД Украины указал на восстановление делегации России в ПАСЕ и дискуссию о возвращении к формату G8.

В рамках «нормандской четверки» Киев хочет «изменить предыдущую динамику» и для этого готов пойти на новые меры, рассчитывая «добиться подлинного прогресса в течение полугода».

«Мы не отдадим украинской территории и уведомили россиян о красных линиях», – заявил министр, добавив, что Киев «не приемлет» укрепления российской власти «на частях украинской территории».

По словам Пристайко, Киев осознавал, что освобождение из-под стражи жителя ДНР Владимира Цемаха вызовет вопросы у международных партнеров. В частности, речь идет о Нидерландах. Украина надеется на их «понимание». Как заявил Пристайко, Киев и Совместная следственная группа считают, что обмен Цемаха «не окажет негативного влияния на расследование» крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

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