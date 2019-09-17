В МИД вызвали временного поверенного в делах КНДР

В министерство иностранных дел вызван временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп в связи с ситуацией с северокорейскими шхунами, сообщили в Департаменте информации и печати МИД.

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что на пограничников напал экипаж северокорейской шхуны. Ранения получили трое российских пограничников.

ФСБ сообщила, что приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Обе шхуны были задержаны.