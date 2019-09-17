Шнуров высмеял инициативу о новых ограничениях продажи алкоголя

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на инициативу депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. метров.

Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, в котором написал, что депутаты «за традиции радея, время повернули вспять».

«Будем пить опять в парадных / В скверах, садиках, грибках», – добавил музыкант, отметив, что «это уже было где-то».

Он также в шутку предложил запретить туалеты – «для подъема норм морали».

Ранее СМИ сообщили, что правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в маленьких барах и кафе, расположенных в жилых домах.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил отдать эту инициативу «регионам или даже муниципальным образованиям», чтобы необходимость таких ограничений определялась «на местах».