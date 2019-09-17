Эксперт оценил предложение о новых ограничениях продажи алкоголя

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил идею депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

«Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале... Люди везде себя ведут по-разному, в некоторых местах просто нет помещений, кроме жилых домов, для банкетов, свадеб и прочих мероприятий, да и алкоголь бывает разной крепости», – цитирует RT Шапкина.

По его словам, «у субъектов России есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона».

«Например, в 140 муниципальных образованиях Якутии ввели сухой закон, и это было утверждено законом Республики Саха. Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», –сказал эксперт.

Напомним, ранее во вторник «Коммерсант» писал, что правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.