Киргизия выразила протест Таджикистану

МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоду Сухробу Ходже из-за обострения ситуации на границе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В документе выражен решительный протест «противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявшими пограничные посты «Максат» и «Сай» Киргизии». В результате обстрела погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной погранслужбы КР получили ранения.

«Ниязалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Киргизии и местных жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области», – добавили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Киргизия требует от Таджикистана принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации.

Ранее стало известно о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана, в результате которой погиб один военнослужащий. Причиной конфликта стало начатое таджикской стороной строительство объекта на спорной территории. Позже министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что число раненых увеличилось до восьми человек.