На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

В Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии сообщили о смерти военнослужащего в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном.

«Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв <...> кыргызский пограничный пост Максат, а затем – временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС», – заявил представитель погранведомства, передает ТАСС.

По информации киргизской стороны, причиной перестрелки стало проведение таджикскими гражданами строительных работ на несогласованном участке границы. «В ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории [у] своего дома, расположенного в данной местности», – сказал собеседник.

Он отметил, что таджикские военнослужащие «в агрессивной форме» потребовали от киргизского гражданина прекратить строительство, после чего «завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку».

Напомним, ситуация на границе двух республик обострилась 14 сентября после начала строительных работ гражданами Таджикистана на спорном участке границы.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км, однако пока утверждена линия прохождения рубежа на протяжении 519 км.

Ранее, в июле, на границе Киргизии и Таджикистана также произошел конфликт с применением оружия. Позже в погрануправлении Таджикистана инцидент на границе назвали провокацией в преддверии встречи президентов двух стран в таджикском городе Исфара.

На следующий день на границе вновь произошла перестрелка, в результате которой пограничник получил ранение.