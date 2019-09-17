Мать актера Числова пожаловалась на выгнавшую ее из квартиры внучку

Мать актера театра и кино Александра Числова Валентина Числова заявила, что ее выгнала из дома внучка.

В эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» 84-летняя Числова рассказала после смерти сына ее выгнали на улицу из квартиры, принадлежавшую Александру и которую он завещал своей племяннице Светлане. Женщина добавила, что при этом Светлана, приходящаяся ей внучкой, пожелала ей смерти.

«Выгнала и мои вещи выкинула за дверь. Я говорю: «Куда же мне? Мне же сына похоронить надо», – сказала она.

По словам женщины, ее собственный дом сгорел, и теперь ей негде жить.

Напомним, 29 августа сообщалось, что актер Александр Числов умер на 55-м году жизни.