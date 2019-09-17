США сочли военные действия пропорциональным ответом на удар по саудовским НПЗ

Вашингтон не обещал защищать Эр-Рияд, но военные действия со стороны США стали бы пропорциональным ответом на удар по саудовским НПЗ, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, стал бы пропорциональным военный ответ США, в результате которого погибнут люди. По мнению Трампа, военные действия «были бы таковым» ответом, передает ТАСС.

Трамп также заявил, что не обещал Эр-Рияду защиту. Как отметил президент США, странам нужно «сесть и выработать» решение, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что США «рассматривают» вопрос о вине Ирана в атаке на саудовские НПЗ.

Американский лидер заявил, что его страна не хочет «ни с кем войны», но «лучше подготовлена». Трамп сказал, что у США есть «лучшее оружие в мире», на которое «потратили за последнее время 1,5 трлн долларов», «лучшие оборудование, ракеты, истребители».

Отвечая на вопрос о военных вариантах, Трамп заявил: «Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них». Вашингтон собирается обсудить ситуацию со странами региона. При этом Трамп согласен с госсекретарем США Майклом Помпео, который обвинил Тегеран.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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